مصباحي: «الخزانة الأمريكية» هي غرفة الحرب الموجهة ضد إيران

أكد غلام رضا مصباحي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن وزارة الخزانة الأمريكية هي بمثابة “غرفة الحرب” التي تشن ضد إيران.

ورأى مصباحي أن واشنطن بدأت بإطلاق غرفة حربها منذ بداية فرض العقوبات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد مع تزايد الحظر الجائر على بلادنا.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة “اعتمدت أولا على تقديم قائمة العقوبات الإيرانية إلى الكونغرس، ثم عملت بالضغط على إيران من عدة جوانب بما في ذلك الدولار الأمريكي”.

واتهم مصباحي نائب وزير الخزانة الأمريكي السابق بلعب دور رئيسي في تشديد العقوبات ضد بلاده، مضيفا أن “هذا الشخص جاء إلى بلدان المنطقة والتقى مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك بشكل منفصل ومنعهم من تحويل الدولار إلى الدرهم الإماراتي”.

وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام متحدثا عن مسؤولي الخزانة الأمريكي “إنهم ضغطوا على الإمارات العربية المتحدة ، فعندما وصلت صدمة العملات الأجنبية إلى بلدنا في عام 2012، كان ذلك نتيجة الأعمال التي قام بها نائب وزير الخزانة الأمريكي نفسه، حيث أنه منذ ذلك الوقت توقفت الإمارات عن تحويل العملة الإيرانية إلى الدرهم الإماراتي وأدت الصدمة الاقتصادية بإيران إلى أن يصل الدولار من 1200 تومان إلى 4 آلاف تومان ولكن من خلال الإدارات تمت إعادته إلى 3200 تومان”.

وشدد مصباحي على أن “جميع المحاولات التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي، وحتى قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، تعود إلى وزارة الخزانة”.

