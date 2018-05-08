أول رد رسمي للتحالف العربي على الاتهامات القطرية

الرياض 08 مايو 2018 (وال) – قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في مؤتمر صحفي إن القطري المعتقل في منفذ “شحن” الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان يوم 21 أبريل الماضي، هو شخص يمني (يحمل الجنسية القطرية)، ويتم معاملته من الحكومة اليمنية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن الضابط القطري هو شخص يمني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها، وتم إيقافه بالداخل اليمني، وبذلك يتم معاملته من الحكومة اليمنية بحسب القانون اليمني، في إشارة إلى إجراءات التحقيق معه.

يشار إلى أن الدوحة اتهمت السلطات السعودية العاملة ضمن التحالف، الأربعاء الماضي باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، أثناء عودته من اليمن، حيث كان في زيارة لأسرته، دون ارتكابه أي فعل آثم ودون توجيه أي اتهام له، على حسب قولها.

ومن جهتها، ذكرت فضائية “العربية” السعودية، أن الكربي ضابط مخابرات متهم بالتعاون مع الحوثيين في اليمن. (وال – الرياض) هــ ع

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