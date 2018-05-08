القوات العراقية تضبط أسلحة وبراميل “مواد كيماوية” لـ”داعش”

بغداد 08 مايو 2018 (وال) – ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، خلال عملياتها النوعية المستمرة في ملاحقة بقايا تنظيم “داعش” وخفاياه، أكثر من 10 براميل تحتوي بداخلها على مواد كيميائية، مع أنواع مختلفة من السلاح والمتفجرات في مناطق متفرقة، من شمالي البلاد وغربيها.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي عميد يحيى رسول، في بيان أمس الاثنين، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة، توصلت إلى مخزن للعتاد والعبوات من مخلفات العصابات الإرهابية المندحرة في منطقة بيجي، شمالي المحافظة.

وأضاف رسول، أن المفارز ضبطت داخل المخزن، “11 برميلا بداخله مادة نترات الأمونيا و13 جلكان (صفيحة) من مادة C4، و21 قذيفة هاون، و7 صواريخ قاذفة و6 أكياس أمونيا، و6 عبوات مسطرة و3 صواريخ أرض جو، بالإضافة إلى كمية من العتاد المختلف الأنواع”.

وفي ذات السياق عثرت قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك شمال بغداد، على عبوتين ناسفتين و14 مسطرة تفجير ضمن ناحية الرشاد.

وذكر الإعلام الأمني، أن قوة أخرى من الشرطة، في كركوك، شرعت بواجب بحث وتفتيش في “منطقة دبك تبه وقرية البو شاهر قزليار”، وعثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف وأخرى RBK بدون مخازن.

وعثرت قوات الشرطة الاتحادية خلال تفتيش قرية (المصطافية)، شمال غربي كركوك، على عبوة ناسفة على شكل (بلازما) وأخرى على شكل جليكان “صفيحة”، و30 قذيفة هاون مختلفة الأشكال تالفة تم رفعها تحت السيطرة، وإلقاء القبض على (10) من المشتبه بهم.

وعثرت الشرطة أيضاً على مضافة لـ”داعش” الإرهابي، داخل نفق يحتوي على 10 أحزمة ناسفة، وعبوة ناسفة، ومواد غذائية مختلفة، وأواني طبخ، وأغطية، ومواد طبية، وأدوية و4 مخازن بندقية تم تفجيرها مع النفق تحت السيطرة.

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