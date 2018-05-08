هبوط مفاجئ لطائرة كورية شمالية في الصين

داليان 08 مايو 2018 (وال)- هبطت طائرة ركاب قادمة من كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء في مدينة داليان الساحلية الصينية، دون أن تستبعد وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية، احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متنها .

وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية الرسمية أن الطائرة وصلت إلى المطار وسط إجراءات أمنية مشددة .

من جهتها، نشرت هيأة الإذاعة اليابانية صورة لطائرة “إير كوريو”، التي قالت إنها التقطت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مطار داليان .

ولا توجد رحلات منتظمة بين كوريا الشمالية وداليان، على الرغم من إن الكورييين الشماليين يزورونها بشكل متكرر، وميناءها فعّال في التجارة البينية بين البلدين .

وزار كيم جونغ أون الصين في مارس للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل ستة أعوام، وهي رحلة أكدها الطرفان علناً بعد عودته إلى كوريا الشمالية فحسب . (وال- داليان) ر ت

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