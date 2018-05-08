هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

لا أعرف لماذا نبحث عن وجبات صعبة ومكلفة وفي إمكانياتنا تحضير بديل سهل وغير مكلف ومذاقه رائع أيضا مثل وجبة "الكبدة الإسكندراني".. أطفالك سوف يحبونها لأنها مصنوعة من الكبدة اللذيذة المتبلة مع شرائح البصل الممزوج بالصوص الحار، أنصحك بتجربتها اليوم.

لا تقلقي.. في أقل من 20 دقيقة تستطيعين تحضيرها، لكن عليك شراء الكبدة من متجر تثقين فيه، ثم تنظيفها بالخل مرتين لتجنب الرائحة الكريهة.

المكونات:

– كيلو كبدة بلدي

– 4 ملاعق ثوم مفروم

– 4 ملاعق كمون

– ملعقتان كزبرة مطحونة

– ملعقة ملح

– ملعقة شطة

– 3 ملاعق فلفل أخضر شرائح

– نصف كوب زيت نباتي

– 4 ملاعق عصير ليمون

طريقة التحضير:

– بعد غسل الكبدة جيدا بالماء والخل قومي بتقطيعها قطع صغيرة.

– ضعي المكونات التالية في إناء واحد وقلبيها معا (الثوم والكمون والكزبرة والملح والفلفل).

– ثم أضيفي إلي الخليط السابق الكبدة.. ولا تنسي تركها 10 دقائق في التتبيلة حتى تتجانس معا.

– ضعى الزيت فى المقلاة وسخنيه ثم أضيفي الكبدة وقلبيها حتى تحمر.

– بعد مرور دقائق على التقليب اضيفى عصير الليمون واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

التقديم

اصنعي طبقا من المكرونة الإسباجيتي بجوار الكبدة وطبقا من الشوربة الخفيفة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا