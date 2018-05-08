9 أطعمة تضر ببشرتك.. الهوت دوج يخل بتوازن الهرمونات في الجسم

يعتبر الجلد بمثابة الزي الخارجي للإنسان، فهل يمكنك أن ترتدي زيا بحالة سيئة؟ من هنا عليك الاهتمام بصحة بشرتك، فالجلد يساعد الجسم في عمليات كثيرة مثل تنظيم درجة الحرارة والحماية من هجمات الميكروبات والبكتيريا، ولا ننسى أن الجلد هو أكبر جهاز أو عضو في الجسم، ومع ذلك فعدم الاهتمام بالجلد يكاد يكون الأمر السائد بين الكثير منا خاصة في فصل الصيف عند تعرضنا للشمس، رغم أن ذلك يؤدي لمشاكل جلدية دق تكون خطيرة في بعض الأحيان، وإضافة لذلك فقد نأكل أطعمة لا ننتبه لخطورتها على البشرة، وذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني بعضًا منها، نذكره فيما يلي:

1- الصبار الأمريكي

الصبار الأمريكي تم طرحه وانتشاره بشدة في الآونة الأخيرة كأحد بدائل السكر في الأسواق ولكن يبدو أن الاختلاف بسيط، فيتكون الصبار الأمريكي، من مادة الفركتوز التي تكاد تنافس فركتوز شراب الذرة الذي يعرض الكبد لضغط شديد للحاجة إلى تحليل السكر وأيضا كسر الكولاجين بصورة سريعة تفوق الجلوكوز والسكريات الأخرى، ويمكنك محاربة حبوب البشرة بـ16 وصفة طبيعية.

2- الحلوى

السعرات الحرارية هي سبب رئيسي في ظهور الحبوب والخصر الممتلئ بل وتؤدي للسمنة أيضا، والسكريات تقوم برفع مستويات الأنسولين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الالتهاب وإنتاج بعض الإنزيمات التي تضر الكولاجين ومواد أخرى مفيدة لصحة الجلد.

3- القهوة

من أكثر العادات الصباحية صعبة التغيير هي القهوة، لتأُثيرها المفيد للاستيقاظ، إلا أنها ضارة بالبشرة، فتناول مادة الكافين بصورة زائدة يؤدي لبعض الخلل في الغدة النخامية التي بدورها ترفع مستويات الكورتيزول، والتي تتواجد بصورة واضحة في الجلد الرقيق، ما يعني ظهور الشحوب والتجاعيد والإنكماشات، وأظهرت أيضا بعض الدراسات الحديثة في عام 2015 في كلية "بيل" للصحة العامة أنه رغم الفوائد السلبية للاستهلاك الزائد للقهوة، فإنها تساعد على تجنب بعض أنواع سرطانات الجلد.

4- اللبن

حليب الأبقار الطبيعي تتم صناعته من خلال إضافة هرمونات منشطة للنمو من أجل در زائد للبن، والتي بدورها تظل فعالة حتى بعد عملية البسترة والتطهير، وأثبتت بعض الدراسات أن هناك صلة وربطا بين هذه الهرمونات وتطور البشرة الدهنية والالتهابات الخاصة بها، لذلك يظل الحليب العضوي "أورجانيك" هو الأفضل والأكثر أمانا، لأن الأبقار لا تخلط بمواد هرمونية للنمو أو غيره، ولتخطي أضراره يمكنك عمل اللبن الرايب في البيت بأقل التكاليف.

5- الجلوتين في المعلبات

الجلوتين الطبيعي هو مادة مفيدة إلا أن الجلوتينات الصناعية تجعل البعض يعاني، خاصة ممن لديه حساسية منها، والتي تؤدي لتفاعلات توصل البشرة والجسم عامة إلا التهابات كثيرة.

6- الهوت دوج

الهوت دوج بكافة أنواعه ومحتوياته من اللحوم المختلفة يظل مصدرا مزعجا لبشرتك، فالأمر أكثر تعقيدا من مجرد تناولك للحوم، بل هي طريقة للتغذية التي تم من خلالها تنشئة الأبقار وبعد ذلك دمج لحومها في الهوت دوج، وهرمونات النمو المختلفة التي يتم حقنها للماشية بجانب المواد العلاجية الأخرى يمكنها أن تقوم بإخلال توازن الهرمونات في جسمك.

7- السمن

معروف أن الوجه المتوهج الأحمر الجذاب، خاصة في الأرياف يكون نتيجة لتناول السمن، لكن من فضلك توقف عن تناوله، فالسمن المتداول والذي يتم تصنيعه بصورة غير طبيعية يكون مليئا بالدهون المشبعة والمختلفة التي تؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد الشديدة.

8- كعك الأرز

المنتجات الحلوة هي بالتأكيد من مصادر السعادة للكثيرين، لكن هل تعلم أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يؤدي لظهور التجاعيد وعلامات الكبر المبكرة؟!، فالسكريات المتواجدة في كعكة الأرز تتميز بمؤشر عالٍ عند قياسها ومقارنتها بمسببات ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأيضا عندما تنقسم الكربوهيدرات البسيطة في هذه الكعكة تقوم بتكوين روابط مع بعض البروتينات المضادة للتجاعيد، مثل الجلوتامين، لكن خطر ارتفاع السكر في الدم ما زال قائما.

9- مكملات فيتامين A

استهلاك مكملات فيتامين A ليست خطرا، طالما يتم استهلاكها بصورة معتدلة، أما استهلاك الفيتامين بصورة زائدة فهو يؤدي لجفاف الجلد وظهور أعراض جلدية أخرى.

وأخيرًا، حافظي على بشرتك في فصل الصيف تحديدًا، باستخدام المرطبات والكريمات الطبيعية، وتناولي قدرا كبيرا من الماء للمحافظة على رطوبة البشرة ونضارتها وحمايتها من الجفاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا