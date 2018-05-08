6 حاجات ماتنسيهاش لو خارجة بطفلك

من أيام، فوجئت باتصال من صديقة لى قد أنجبت طفلها الأول من 6 أشهر ولم تخرج إلا قليلا، وعندما طلبت الخروج لكونها تشعر بحالة نفسية سيئة وافقت على الفور واتجهنا إلى أحد الكافيهات فى منطقة هادئة للغاية، عادتنا نتحدث إلى أن نمل ونضحك ونأكل ثم نتجه سيرا إلى أى مكان آخر، لكن هذه المرة والتى تعتبر الأولى لخروج طفلة صديقتى معنا الأمر كان مختلفا للغاية.

وعند مرور 20 دقيقة على لقائنا، وجدت صديقتى تطلب منى الجلوس فى المقعد الأمامى لها من أجل إطعام الطفلة وتفتح حقيبتها كبيرة الحجم لاستخراج أمور كثيرة لم أكن أعرف استخدماتها إلا عندما قالت لي: "عشان تعرفى تخرجى بعيالك لازم يبقى معاكى شنطة كبيرة أو دولاب متنقل"، ونصحتنى أن لا أنسى عند الخروج بطفلتى أخذ عدة أمور وأشياء فى حقيبتى كان من بينها التالى.

1- زجاجة مياه وكوب بلاستك صغير الحجم

تستخدم زجاجة المياه والكوب لأغراض كثيرة منها الشرب وأيضا لغسل وجه الأطفال عقب الرضاعة أو تناول أى شىء حال عدم وجود حمام أو إذا كنتِ فى المواصلات.

2- إيشارب أو شال غامق اللون

عليك أخذ إيشاربب أو شال من أجل استخدامه لتغطية صدرك حال رضاعة طفلك بحرية وعدم الشعور بالخجل، بجانب أنه يصلح لغطاء الطفل حال نومه فى مكان مكيف.

3- ببرونة

نعم.. حتى وإن كنتِ ترضعين طفلك طبيعيا فعليك أخذ الببرونة فى أى مكان ويفضل أن يكون بها مشروب سائل الكروية أو النعناع لحل أزمة جوع طفلك إن لم تستطيعى القيام بإرضاعه.

4- حفاظات إضافية

لا أقول أن عليك حمل عبوة كاملة، لكن يجب أن تضعى فى حقيبتك اثنين أو ثلاث من الحفاظات مع عبوة من المناديل المبللة حتى تكونى مستعدة لأى موقف من طفلك.

5- الأدوية والأعشاب

أفضل أن تؤمنى نفسك وتأخذى الأدوية أو الأعشاب التى تعالج طفلك حتى لا تقلقى عليه من مكروه ولا تظلى تبحثين عن صيدلية أو مكان لشراء دواء بعينه.

6- ملابس إضافية

عليك أخذ قطعة أو أكثر من ملابس طفلك، لأن الأطفال دائما يتعرضون لحالات "قيء" متكررة ولتجنب إصابتهم بفيروس أو نزلة برد عليك تغيير الملابس على الفور.

أخيرا.. علمت الآن لماذا الأمهات الجدد يرفضن الخروج بأطفالهن فالأمر ليس سهلا بالمرة، لكن قد يكون حمل حقيبة ثقيلة قليلا يسهل الأمر ويحسن من حالتهن المزاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا