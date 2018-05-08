اخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 8 مايو 2018

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 8 مايو 2018 الساعة 1:45 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.585 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.850 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.927 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.372 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.281 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.545 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.326 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك