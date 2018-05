السعودية تؤكد ضرورة وضع خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب

المتوسط:

شدد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا للتركيز على مجابهة التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وأكد وزير الإعلام السعودي، رئيس الدورة التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في كلمة له اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة، أن السعودية تؤيد كل الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشار العواد إلى ضرورة ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ورحب العواد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الاٍرهابية الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع تجاه السعودية والتي تجاوز عددها 120 صاروخا.

وأضاف: “يوضح هذا للعالم أننا أمام خطر كبير جدا، وهو خطر التدخل الإيراني في الدول العربية بشكل فاق أي تصور وأصبح يزعزع أمن جميع الدول”.

وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني للأزمة اليمنية، قال العواد إن المملكة ملتزمة بالخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن، مشددا على “أن هذه العملية مستمرة للعلاقة الوثيقة بين الشعبين”.

وفي الشأن المغربي، أكد العواد أنه يجب التذكير بالخطر الإيراني إعلاميا وسياسيا، واعتبر أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقرارها، من خلال تدخل ميليشيات مسلحة وأقليات مدعومة من دول أخرى.

