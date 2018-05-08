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أنظار العالم تتجه للبيت الأبيض ترقباً لقرار الرئيس ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 08 مايو 2018 (وال)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيعلن اليوم الثلاثاء موقفه بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فيما توقع دبلوماسيون أوروبيون أن تنسحب واشنطن من الاتفاق الذي وصفه البيت الأبيض مراراً بالسيئ .

وكان الرئيس ترامب –  قد غرّد في تويتر أمس الاثنين – قائلاً : إنه “سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، أي الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، وهو موعد مبكر عن انتهاء المهلة التي حددها في 12 مايو” .

وهدد الرئيس ترامب مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل الحد من برنامجها النووي؛ ما لم تصلح فرنسا وبريطانيا وألمانيا ما وصفها “بعيوبه الرهيبة” .

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي كبير – لم تكشفه هويته – أن الحلفاء الأوروبيين متفقون إلى حد بعيد مع ترامب فيما يعتبرها عيوب الاتفاق .

وهي الفشل في التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والشروط التي يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها، والبنود الرئيسية المحددة بموعد معين ينقضي العمل بها بعده .

ويرى دبلوماسيون أوروبيون إنهم يتوقعون أن ينسحب ترامب فعلياً من الاتفاق المبرم بين القوى الست الكبرى : بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وبين إيران عام 2015 .

وقال دبلوماسي أوروبي إنه لا يرى سوى فرصة “ضئيلة للغاية” لبقاء ترامب في الاتفاق .

ويلزم الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، الولايات المتحدة بتخفيف سلسلة من العقوبات على إيران، وفعلت واشنطن ذلك بموجب سلسلة من “إجراءات التعليق” التي أوقفت العمل بها فعلياً .

ويمهل القانون الأميركي ترامب حتى السبت المقبل، كي يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيفرض مجدداً العقوبات الأميركية ذات الصلة بالبنك المركزي الإيراني وبصادرات طهران من النفط .

ومن شأن معاودة فرض العقوبات أن تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران، لما قد تتعرض له من إجراءات عقابية أميركية . (وال- واشنطن) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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