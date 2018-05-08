بريطانيا: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران يهدد الشرق الأوسط

عين ليبيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، يهدد بإثارة سباق تسلّح نووي في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال نشره جونسون بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أمس الإثنين، بالتزامن مع زيارة تستغرق يومين، يجريها للولايات المتحدة، واجتماعه بنظيره مايك بومبيو.

كما أوضح جونسون أن الاتفاق النووي ساعد في منع احتمال حدوث مثل هذا السباق.

وفي حديث منفصل أجراه مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أشار جونسون أنّ «الرئيس “ترامب” على صواب بأن ثمة عيوب في الاتفاق، ولديه مجموعة من الأسباب تجعله يتحدى العالم».

هذا وشدد على قدرة الاتفاق النووي على «إثناء إيران عن عزمها تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، ومنعها عما تفعله في المنطقة».

وتابع بالقول: «إذا ألغى ترامب الاتفاق، عليه أن يجيب عن سؤال ما الذي سيتم فعله بعد ذلك».

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