تحطم مروحية روسية فوق الأراضي السورية ومقتل الطيارين

عين ليبيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنينعن تحطم مروحية “كا-52” الروسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، وأشارت إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.

وجاء في بيان الوزارة: «تحطمت طائرة “كا-52” روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ الطياران وقد يكون سبب الحادث عطل فني».

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.

كما أكدت الوزارة، على أن أحد الطيارين القتيلين، هو الرائد ألبرت دافيديان، كان قائد الوحدة الجوية للسرب، ووفقا للمعلومات الأولية لوزارة الدفاع، يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة هو ارتطام طير بالمحرك، وأن المروحية لم تتعرض لإطلاق النار.

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