القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح حفيد “حسن البنا”

رفض القضاء الفرنسي مجددا، إطلاق سراح طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين” المحتجز منذ 3 أشهر لاتهامه في 4 قضايا اغتصاب وتحرش جنسي لسيدات بفرنسا وسويسرا.

وقال إيمانويل مارسيني، محامي رمضان، فور النطق بالحكم مساء أمس الاثنين: “أخبرونا اليوم أن طلب الاستئناف لإطلاق سراح رمضان قد رفض”.

وقال مارسيني، إن السجن الذى يحتجر فيه موكله منذ 99 يوما، لا يتماشى مع احتياجات العلاج الطبيعي الذي لا بد أن يخضع له رمضان 4 مرات في الأسبوع.

وتقدم مارسيني للمرة الأولى بطلب للإفراج عن رمضان الذى يحمل الجنسية السويسرية، في 24 أبريل الماضي، لكن قاضي المحكمة رفض الطلب.

ويخضع رمضان للاعتقال منذ فبراير الماضي، في قضايا تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، أثارتها 4 نساء، 3 في فرنسا وواحدة في سويسرا.

وفي 2 فبراير الماضي، أمرت المحكمة باعتقال رمضان بتهمة اغتصاب امرأة فرنسية عام 2009 في مدينة ليون، إلا أن رمضان أنكر التهم المنسوبة إليه.

المصدر (وكالات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية