انهيار صفوف الحوثيين بالساحل الغربي بتقدم المقاومة اليمنية

أكدت مصادر ميدانية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن انهيارات كبيرة بصفوف ميليشيات الحوثي، وسط استمرار تقدم المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على جبهة الساحل الغربي.

وقالت المصادر إن “ألوية العمالقة”، وبإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الداعم للشرعية، استكملت السيطرة على مفرق البرح وقطعت طرق امداد الميليشيات الحوثية.

ونحجت أيضا، بدعم من القوات المسلحة، فب التقدم باتجاه مدينة البرح في الساحل الغربي، والسيطرة على الطرق الرئيسية نحو جبهات كهبوب والعمر وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية.

وأشارت إلى أن الانتصارات المتتالية لقوات ألوية العمالقة تسببت في فرار جماعي وانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية في البرح غرب تعز.

وكانت قوات الشرعية تمكنت من دك مواقع الحوثيين في الساحل، واستعادة السيطرة على معظم المناطق والموانئ، ما تسبب في تضييق الخناق وانهيار المتمردين الموالين لإيران في الساحل الغربي الذي يتمتع بأهمية كبيرة كونه يضم موانئ ومنافذ بحرية عديدة.

