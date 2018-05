كوريا الشمالية: نأمل بتسوية سياسية لمشاكل شبه الجزيرة

المتوسط:

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده ليست بحاجة إلى الأسلحة النووية، إذا امتنعت الأطراف المعنية عن ممارسة سياسة عدوانية تجاه بلاده.

وعبر كيم خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة داليان الصينية، اليوم الثلاثاء، عن أمله بتحقيق تقدم شامل في عملية التسوية السياسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية.

وأكد أن بلاده تتمسك بمبدأ ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، قائلا: “هذا هو موقفنا الثابت.

وقال خبراء إن زيارة كيم جونغ أون الثانية إلى الصين في أقل من شهرين قد تكون مرتبطة بلقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قد يُعقد في سنغافورة في منتصف يونيو القادم.

هذا وتداولت وسائل إعلام عالمية في وقت سابق من اليوم معلومات عن زيارة سرية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى مدينة داليان الصينية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى وصل أمس الاثنين إلى مطار مدينة داليان شمال شرق الصين، قادما من بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن العمليات التحضيرية لاستقبال الضيف المجهول من كوريا الشمالية تؤكد أنه كيم جونغ أون.

