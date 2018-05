المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران تسعى لزرع أسلحة بالغة الخطورة في سورية لاستخدامها ضد إسرائيل للغرض المحدد وهو تدميرنا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك في قبرص مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن النظام في طهران يعو بشكل يومي إلى تدميرنا، وإزالة إسرائيل من على وجه الأرض، وممارسة العدوان التام ضدنا وضد أي شخص آخر في المنطقة، ولديها شبكة إرهاب منتشرة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن من مصلحة الجميع منع هذا العدوان الإيراني، إذا وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط، فإنهم يرغبون في إقامة قواعد بحرية عسكرية في البحر المتوسط ​​للسفن الإيرانية والغواصات الإيرانية.

وتابع نتنياهو “أعتقد أن الجميع يدركون النوايا الخبيثة لإيران، وأعتقد أن الجميع يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ، وهذا هو دفاعنا المشترك”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في اعقاب اللقاء الثلاثي تم التوقيع على إتفاقيات تشمل اتفاقية للتعاون في مجال الأمن الداخلي مع قبرص، حيث ستتيح للسلطات المعنية من الجانبين بإقامة التواصل المستمر بغية محاربة الأعمال الإجرامية.

The post نتنياهو: إيران تخطط لتدميرنا عن طريق سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية