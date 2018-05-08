استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

عين ليبيا

يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الى واشنطن الاسبوع المقبل لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وتفادي حرب تجارية بين البلدين بحسب فرانس برس.

وكان ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف الاشراف على السياسة الاقتصادية للعملاق الاسيوي قاد جولة أولى من المحادثات يومي الخميس والجمعة الماضيين في بكين مع وفد أميركي رفيع برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين.

حيث لم تفض تلك المحادثات الى حلحلة الخلاف التجاري بين البلدين خصوصاً حول العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع الصين والذي يندد به الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة.

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