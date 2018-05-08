المخابرات العراقية تكشف عن وجود البغدادي في سوريا قرب الحدود مع العراق

عين ليبيا

أعلن مسؤول عراقي أن زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وكشف مدير مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري، في حديث لقناة “Fox News” الأمريكية: «تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلاً عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور».

موضحاً أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشدداً على أنها تستخدم لإعداد “غارة متعددة القوات” مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.

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