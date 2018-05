دمير: روسيا ستمد تركيا بـ «إس-400» رغم التهديدات الأمريكية

المتوسط:

أكد مستشار الصناعة الحربية التركي، اسماعيل دمير، أن روسيا ستورد أنظمة “اس-400” الصاروخية إلى تركيا وفق المواعيد المخططة، وإن العقوبات الأمريكية المحتملة لن تؤثر على ذلك.

وقال دمير في حديثه لوكالة “الأناضول” التركية، إنه تم تحديد أطر الاتفاق وأعلن الجانب التركي كل المطالب، ويعرف المجتمع جزء منها، وليس هناك أي مشاكل في تنفيذ هذه المطالب.

وفي تعليقه على المعلومات حول العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا بسبب شرائها لأنظمة “اس-400″، أضاف أن روسيا وتركيا اتخذتا القرار الثابت بهذا الشأن، بغض النظر عن التصريحات الأمريكية.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة اتفاقية حول توريد أنظمة “اس-400” الصاروخية الروسية إلى تركيا. كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي في هذا المجال لتطوير إنتاج الأنظمة الصاروخية في الأراضي التركية.

ونشر مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين مشروع وثيقة تدل على أن الميزانية الأمريكية لعام 2019 تربط توريد الأسلحة الأمريكية إلى تركيا، بما فيها الطائرات الحديثة، بنية أنقرة شراء أنظمة “اس-400” الروسية.

