قالت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون،اليوم الثلاثاء ، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووى الإيرانى.

وأضافت الصحيفة أن أمريكا تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران والتى كانت علقتها فى إطار الاتفاق النووى

