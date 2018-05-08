محمد صلاح يشترط مبلغًا خياليًا للانتقال إلى ريال مدريد.. ورونالدو غاضب

تجدد الحديث عن انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري الإسباني الممتاز، وذلك عندما أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن «مومو» كشف عن مطالبه المادية نظير الانتقال إلى نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

وذكرت صحيفة «ديلى ستار»، اليوم الثلاثاء، أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوي يصل لـ12 مليون إسترليني ما يعادل 15 مليون يورو، نظير ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل، وأكدت الصحيفة، أن مطالب «الفرعون المصري» المادية، أغضبت كريستيانو رونالدو، قائد ريال مدريد، مطالبًا إدارة النادي الملكي بعدم إتمام صفقة التعاقد مع «أبو مكة».

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ويسعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالي، وتعويض الجناح الويلزي جاريث بيل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الريال بسبب تراجع مستواه.

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«الفرعون المصري» انتقل إلى صفوف فريق ليفربول قادمًا من روما مقابل 50 مليون يورو (42 مليون يورو + 8 ملايين يورو كمتغيرات)، كثاني أغلى صفقة في تاريخ الريدز، ليكون اكتشاف الموسم بمهاراته وأهدافه وتمريراته الحاسمة، فلم يكن كثيرون يتوقعون لهذا اللاعب النحيل الجسم، أن يكتب تاريخًا من ذهب في فريق بالدوري الإنجليزي، ناهيك عن فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي، وأيضًا تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2017 – 2018.

ومنذ المباراة الأولى التي ارتدى فيها محمد صلاح القميص الأحمر، وهو يحقق الإنجازات، على ملعب أنفيلد، ويقدم أداء استثنائيا هذا الموسم، حيث شارك في 50 مباراة مع الريدز، وخلال 49 مباراة استطاع أن يسجل 43 هدفًا، منها 31 هدفًا في الدوري يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة، متقدمًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، بفارق أربعة أهداف، وهو أكثر لاعب سجل أهدافًا في تاريخ ليفربول في أول 50 مباراة له مع الفريق.

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