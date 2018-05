المتوسط:

قال نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى إن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مثل كل الانتخابات، تشهد تقدم أحزاب وتراجع أحزاب، ولكن جميع الأحزاب تبقى على الساحة، ولا يمكن أبدًا تجاهل أحد، فلبنان بلد التوافق، ليس فقط من حيث الأديان، وإنما أيضًا فى الأمور السياسية.

وأضاف برى – فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – أنه بمجرد أن ينعقد المجلس النيابي، من أوائل الأعمال التى يجب أن يبدأ بها هو تطوير القانون الانتخابى كى يرضى الأطراف كافة فى المجتمع اللبنانى.

The post رئيس البرلمان اللبنانى: جميع القوى السياسية ستبقى على الساحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية