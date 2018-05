الرئاسة الفرنسية:ترامب لم يعط ماكرون أى إشارة حول اتفاق إيران النووى

المتوسط:

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يعطي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي إشارة بشأن قراره المحتمل حول الاتفاق النووي الإيراني.

كانت صحيفة “New York Times” قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأجرى الرئيسان الأمريكي والفرنسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب بيان رسمي صدر عن قصر الإليزيه، “قضايا متعلقة بضمان الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط”.

لكن مصدرا مطلعا على فحوى المكالمة قال لـ”New York Times” إن “ترامب أبلغ ماكرون بأنه يخطط للإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران”.

وأوضح مصدر الصحيفة في هذا السياق أن “الولايات المتحدة تستعد لإعادة فرض كل العقوبات، التي تخلت عنها بموجب الاتفاق النووي، وكذاك لتطبيق عقوبات اقتصادية جديدة” على إيران.

إلا أن باريس نفت لاحقا أن الرئيس الأمريكي ذكر لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الاتصال، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي.

وقال قصر الإليزيه، في بيان أصدره تعليقا على المكالمة: “إن الرئيس ترامب لم يقدم أي إشارة إلى قراره حول الاتفاق النووي”.

