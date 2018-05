رئيس البرلمان المصرى يحذر النواب من حضور حفل السفارة الإسرائيلية

المتوسط:

حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس من حضور حفل السفارة الإسرائيلية الذي سيقام بفندق “كارلتون” بالعاصمة القاهرة.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة المخصصة للحديث عن الموازنات والبيانات المالية للعام 2016 – 2017: “النواب لم يلبوا تلك الدعوات وأنا مطمئن من ذلك، أما بالنسبة للمواطنين الذين ستدعوهم السفارة الإسرائيلية، فهم مدركون للبعد الوطني في هذه المسألة وسيفكرون مائة مرة قبل أن يقبلوا هذه الدعوات”.

وأضاف أن المجلس له قرار في ذلك فيما يخص النواب، وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للائحة ضد النواب الذين يخالفون ذلك.

واستنكر عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب المصري مصطفى بكري تنظيم احتفالات إسرائيلية بأحد الفنادق في قلب العاصمة القاهرة، معتبرا الأمر تطبيعا يرفضه الجميع.

وكشف بكري، الثلاثاء، عن دعوات تم توجيهها لنحو 100 نائب بالبرلمان لحضور احتفالات السفارة الإسرائيلية بما يسمى “عيد الاستقلال الـ70”.

وقال عضو اللجنة التشريعية: “هناك احتفال في وسط العاصمة المصرية بأعياد إسرائيلية، في وقت تنقل فيه إسرائيل عاصمتها للقدس، وبدلا من الاصطفاف مع الطرف الفلسطيني ونناصر قضيتهم، نقوم بإحياء احتفالات الطرف الإسرائيلي”.

وأضاف: “خرج المجلس الوطني الفلسطيني للمطالبة باستخدام القرارات الدولية لصالح القضية، وطالبوا كافة الأشقاء العرب والجهات الدولية الأخرى بمساندة القضية الفلسطينية.. لنفاجأ بأن قاهرة المعز تحتضن احتفالات تمثل تطبيعا مرفوضا جملة وتفصيلا”.

وستقيم سفارة إسرائيل في مصر احتفالا بذك

