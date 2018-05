العراق تنفى مزاعم كشف مخبأ زعيم “داعش” أبو بكر البغدادى

المتوسط:

نفى المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات للداخلية العراقية أبو علي البصري صحة التصريح المنسوب إليه حول تحديد المكان المحتمل لاختباء زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وفنّد المسؤول، في بيان تلقى موقع “السومرية نيوز” نسخة منه اليوم، صدقية الخبر الذي أرودته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ونقلت القناة الأمريكية أمس عن البصري قوله إن أحدث المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات العراقية تشير إلى وجود البغدادي في بلدة هجين في محافظة دير الزور السورية، على بعد 18 ميلا عن الحدود.

