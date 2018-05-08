وزير الدولة الإماراتي يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، على متن طائرة خاصة، في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية غدًا.

وبدأ اليوم اجتماع الدورة التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عوّاد بن صالح العواد، بالجامعة العربية للتحضير لاجتماع الدورة التاسعة والأربعين غدًا الأربعاء برئاسة الجزائر.

ويترأس وفد مصر رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، ويشارك رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن، ممثلاً لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

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