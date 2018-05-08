ماكرون يتصل بترامب قبيل صدور القرار الخاص بالاتفاقية مع إيران

أجرى اليوم، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل صدور قرار الأخير الخاص بالاتفاقية النووية مع إيران.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم، أن الرئيسين تحدثا حول قضايا تتعلق بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولم يشر القصر إلى تفاصيل أخرى عن المحادثة الهاتفية، كما خلا البيان المقتضب للقصر الرئاسي الفرنسي من الإشارة إلى الاتفاقية النووية مع إيران.

كان ماكرون دعا الرئيس الأمريكي مرارا إلى عدم الخروج من الاتفاقية.

ويعتزم ترامب، الذي انتقد الاتفاقية بشكل حاد أكثر من مرة، إعلان قراره الخاص بمسألة بقاء بلاده في الاتفاقية من عدمه، في وقت لاحق من اليوم.

وينص الاتفاق النووي مع إيران، على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منع الجمهورية الإسلامية من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران.

غير أن الولايات المتحدة لم تلغ عقوباتها ضد إيران، وإنما اكتفت بتعليقها.

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