محكمة ألمانية تقضي بالسماح بترحيل لاجئ إفريقي بعد توقيفه في عملية شرطية موسعة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة شتوتجارت بولاية بادن- فورتمبرج جنوبي ألمانيا، بالسماح بترحيل طالب لجوء إفريقي إلى إيطاليا بعدما تم توقيفه مؤخرًا خلال عملية شرطية موسعة.

وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء، أنه تم رفض الطلب العاجل المقدم من الشاب المنحدر من جمهورية توجو ضد ترحيله المخطط له إلى إيطاليا.

يذكر أنه تم توقيف هذا اللاجئ (23 عامًا) في الثالث من شهر مايو الجاري خلال عملية شرطية موسعة في مقر إقامة اللاجئين بمدينة إلفانجن بولاية بادن- فورتمبرج، بعدما أخفقت محاولة التقاطه قبل ذلك بثلاثة أيام؛ لأن ما يتراوح بين 150 و200 طالب لجوء أفارقة عاقوا بالقوة نقله من المقر.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حينها، اضطرت الشرطة لوقف العملية ليلة الأحد/الاثنين من الأسبوع الماضي، لأن الوضع كان في غاية الخطورة هناك بالنسبة لأطقم سيارات الدورية الثلاثة.

وكان قضاة محكمة شتوتجارت رفضوا الطلب الذي سعى من خلاله الشاب لمنع ترحيله في نوفمبر الماضي بالفعل.

وطالب محامى اللاجئ بعد ذلك بتغيير قرار المحكمة، إلا أن المحكمة لم تستطع التوصل إلى أية أسباب تبرر ذلك، بحسب بياناتها.

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