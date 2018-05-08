نيويورك تايمز: ترامب يبلغ ماكرون انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

وكما تم ذكره بموقع العربية، أن أمريكا تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران، والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي.

ويترقب المجتمع الدولي قرار ترامب، بعد أن أعلن أنه سيكشف قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم الثلاثاء.

وكتب ترامب على تويتر، أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة (1800 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن ترامب هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا