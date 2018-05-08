الرئيس الأمريكي يُعلن الإنسحاب من الإتفاق النووي مع إيران

عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
إسرائيل تشكر ترامب على قرار الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
مباحثات حول مستقبل الانتخابات في ليبيا فى لقاء السراج مع المبعوث الأممي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي فى سرت برعاية البعثة الأممية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
بيان عاجل من السعودية بعد إنسحاب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك