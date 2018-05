المتوسط:

رفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 49 مشروع قرار يؤكد ضمان حق المواطن العربي بمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى التي تشارك فيها الفرق العربية عبر البث المفتوح.

وأكد مشروع القرار الذي يتعلق بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية، برئاسة وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية عواد بن صالح العواد، على حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية والتي تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة، أيا كان مالك هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية ، والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية طلب البث التلفزيوني الأرضي داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية إلى احترام حق الجمهور في مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادي.

ومن المقرر اعتماد هذا القرار بالإضافة إلى مشروعات القرارات الأخرى لمجلس وزراء الإعلام العرب، غدا الأربعاء.

The post مشروع قرار عربى يطالب بوقف احتكار بث مباريات البطولات الكبرى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية