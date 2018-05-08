السلطات المغربية تلقي القبض على 5 عناصر ينتمون لداعش

ألقت السلطات المغربية اليوم القبض على خمسة أشخاص موالين لتنظيم داعش الارهابي، بعد تنسيق أمني مع السلطات الإسبانية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، قد مكنت من إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بالفنيدق تزامنا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية.

واشارت الوزارة إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء وسترات عسكرية وأجهزة إلكترونية، وأن أعضاء هذه الخلية على صلة بمقاتلين بالساحة السورية العراقية، وكانوا قد انخرطوا في حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف وتشيد بالأعمال الدموية لتنظيم داعش. كما يعملون على استقطاب وتجنيد شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية هذا التنظيم.

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