البسي أكثر من خاتم.. اكسري القاعدة ونوعي بين الذهب والفضة

الخواتم من الإكسسوارات المهمة لكل فتاة، وتبرز جمال يديك، وتستكملين بها مظهرك وأناقتك، وموضة صيف العام الحالي هي ارتداء عدة خواتم معا في نفس اليد أو حتى بتوزيعهم على كلتا أصابع اليدين، ولكن قبل أن تختاري الخاتم المناسب لملابسك، اعرفي ما يناسب شكل يديك، وكيفية التنسيق بين أكثر من خاتم حتى لا يتحول الأمر لفوضى وتكون إطلالتك غير جيدة.. نستعرض في هذا الموضوع الطرق الصحيحة لارتداء أكثر من خاتم..

1- إذا قررت ارتداء أكثر من خاتم، جربي الخلط بين خواتم فضة وأخرى ذهبية، فالمزج بين الفضي والذهبي سيزيد من أناقتك، ولكن ركزي في التنويع بما يلائم شكل ملابسك ومظهرك.

2- أضيفي لمسة مبدعة عند اختيارك ارتداء أكثر من خاتم، بإدخال الألوان، استخدمي الخواتم الملونة مع الخواتم المعدنية، ليكون شكل يديك أنيقا دون مبالغة، اعرفي إزاي تحافظي على إكسسواراتك من الصدأ هنا.

3- في أوقات العمل تجنبي ارتداء أكثر من خاتم في يديك، لا تملئي يديك بالخواتم للدرجة التي تمنعك من الإمساك بالقلم لإمضاء الأوراق المهمة.

4- الخواتم الكثيرة تصلح للتنزه مع الأصدقاء، والخروجات الترفيهية أو السهرات، لكن احذري ارتداءها في المناسبات والاجتماعات الرسمية.

5- نوعي باستخدام الخواتم كبيرة الحجم والصغيرة، جربي ارتداء الخواتم الكبيرة فهي جميلة وتبرز يديك وتلفت الأنظار، واخلطيها مع خواتم العقلة، سيكون الشكل جميلا ومختلفا.

6- لا ترتدي الخواتم في إصبع واحدة، بل وزعيها على أصابع اليد كلها، ونسقي بين أحجامها وألوانها، لتكون شكلا مميزا وأنيقا.

ارتدي الخواتم بهذه الطرق، لتحصلي على مظهر أنيق، وركزي على التنسيق بين شكل ملابسك وألوانها، والإكسسوارات التي تختارينها.

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