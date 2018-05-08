وفري فلوس كريم الحلاقة واعمليه في البيت.. 8 بدائل هتساعدك

اهتمام كل بنت بنفسها يبدأ بالنظافة الشخصية، وإزالة الشعر من أهم الأشياء التي يجب أن تركز عليها كل فتاة، ولكن العديد منهن يواجهن مشكلات كثيرة بسبب الألم الذي ينتج من الإزالة في حالة استخدام السويت، أو المبالغ الكبيرة التي تصرف على كريمات الحلاقة في حالة استخدام الشفرات، وهناك بدائل لكريم الحلاقة التي يمكنك عملها في المنزل دون الحاجة لمزيد من الأموال..

1- زيت الأطفال.. أي منتجات خاصة بطفلك معروف أنها تفيد بشرتك، خاصة إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة، كل ما عليك هو وضعه على جسمك قبل استخدام الشفرات، فهو يقلل من فرص الإصابة بجرح كما يساعد في عملية الإزالة.

2-اصنعي خليطا من أي مرطب شعر لديك وأضيفي له شامبو وأي نوع كريم للجسم وقطرات من زيت الأطفال، امزجي هذه المكونات جيدًا، واتركيها قليلًا، ثم ضعي الخليط في زجاجة فارغة واستخدميه قبل إزالة الشعر، فهو يساعد أيضًا في التقليل من فرص نمو الشعر.

3- استخدمي صابونة الجلسرين بديلا لكريم الحلاقة، فهي حل سريع ومفيد لبشرتك، كل ما عليك هو الاستفادة من رغوتها لتسهيل عملية الإزالة.

4- أي نوع من الزيوت الطبيعية، سيكون بديلا مناسبا لكريم الحلاقة، يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الأفوكادو، من خلال دهن نوع منها على جسمك قبل الإزالة، فهو سيساعدك في إزالة شعرك بسهولة، فمن مميزات الزيوت أنها تساعد على تنعيم بشرتك وجعلها رطبة.

5- الشامبو وبلسم الشعر يفيدان في إزالة الشعر، ويتميزان برغوتهم الكثيرة، جربي وضع كمية قليلة من الشامبو على المكان الذي ترغبين في إزالة الشعر منه، ستجدين الأمر أصبح أسهل كثيرًا، قد يهمك أيضًا.. استبدل الملح بشفرات الحلاقة.. طرق بسيطة للتخلص من الشعر .

6- زبدة الشيا من المرطبات التي تعطي نتيجة هائلة لجسمك، وتساعدك أيضًا في الحلاقة بسهولة، إضافة إلى تغذية الجلد وتنعيمه، ادهني القليل منها قبل استخدام الشفرة وستجدين الأمر أسهل.

7- عسل النحل معروف بفوائده الكبيرة للبشرة، جربي وضعه مع تخفيفه بقليل من المياه على أي مكان قبل إزالة الشعر، وستلاحظين تأثيره على الإزالة بسهولة وتنعيم جسمك وترطيبه، لو بتفكري في الليزر لإزالة الشعر اعرفي تفاصيل هنا.

8- زبدة الفول السوداني التي تستخدمينها في المطبخ، تساعدك كبديل لكريم الحلاقة، ضعيها قبل استخدام الشفرة بدقيقة لتسهل عليك عملية الإزالة، فهي تحتوي على فيتامينات وزيوت، وتفيد في الترطيب وتغذية البشرة.

بهذه الخطوات يمكنك الاستغناء عن كريم الحلاقة، واستبدال مواد طبيعية به تفيد بشرتك، وتحافظ على ميزانيتك، فالنظافة الشخصية من أهم علامات الأنوثة وعليك الحفاظ عليها.

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