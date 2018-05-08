انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي فى سرت برعاية البعثة الأممية

ايوان ليبيا – وكالات :

تحت شعار ( شارك لأن رأيك مهم ) انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة بيت الثقافة بسبها فعاليات الملتقى الوطني الذي يشرف عليه مركز الحوار الإنساني بجنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحضور غلب شرائح المجتمع من نشطاء في العمل المدني والإعلامي والمثقفيين والشباب والحكماء والقانونيين والاكاديميين وبعض من طلبة جامعة سبها والمعاهد العليا.

وستستمر فعاليات الملتقى لعدة جلسات تشاورية لتفتتح عدة مسارات للاجابة عن اسئلة ملحة والتعريف بمما هو المسار التشاوري للملتقى وما هي شروط المشاركة والمساهمة والفاعلة في المسار التشاوري والتعريف باهمية مشاركة المواطن في الملتقى وما علاقة هذا المسار بخطة العمل للمبعوث الاممي الخاص للامم المتحدة وما هي الجهات التي ستشرف على تنظيم اللقاءات وكيف يمكن ان يتحصل المواطن على برنامج تنظيم اللقاءات المفتوحة في منطقته ، وعن العملية الدستورية والمسار الانتخابي وكل ما يخص المشهد السياسي في ليبيا .

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