مباحثات حول مستقبل الانتخابات في ليبيا فى لقاء السراج مع المبعوث الأممي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء في تونس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا السفيرة ستيفاني ويليامز بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

الإجتماع بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وجهود المبعوث الاممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها غسان سلامة لحل الازمة الليبية وفقاً للاتفاق السياسي.

وتم الإتفاق على ضرورة الإلتزام باجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة قبل نهاية العام الحالي تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

كما جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

هذا وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لما أبدته الولايات المتحدة من التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق وما قدمته من مساعدة فعالة لدحر تنظيمات الارهاب والتطرف حيث عبر السراج عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي ليشمل مجالات الإقتصاد والتنمية.

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