المتوسط:

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن شكر بلاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار بشأن الانسحاب من الصفقة النووية مع إيران.

واتهم نتنياهو طهران بأنها تواصل دعم الإرهاب وتحاول استخدام سوريا كقاعدة أمامية لمهاجمة إسرائيل وتطور صواريخ بالستية، وقال نتنياهو: “أنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار الرئيس ترامب لكبح مساعي إيران للوصول إلى النووي وعلى المجتمع الدولي العمل من أجل منع إيران من امتلاك ترسانة نووية”.

وتابع: “إيران تحاول تأسيس قواعد عسكرية في سوريا لمهاجمة إسرائيل… وتطور صواريخ بالستية قادرة على حمل قنابل نووية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا إلى أن “الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة”.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، “بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة”، مضيفا “أعلن انسحابي من الاتفاق النووي”.

موضحا أن الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة.

The post إسرائيل تشكر ترامب على قرار الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية