وفاة 17 شخصا جراء وباء إيبولا في الكونغو الديموقراطية

كينشاسا-العنوان

توفي 17 شخصا في جمهورية الكونغو الديموقراطية جراء وباء إيبولا حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء،واصفة تفشي الفيروس مجددا بأنه “حالة طوارئ للصحة العامة ذات تأثير دولي”.

وأعلنت الوزارة أنها بلغت اعتبارا من 3 مايو تسجيل “21 حالة إصابة بحمى مصحوبة بعوارض نزف و17 حالة وفاة” في إقليم الاستواء،وهي تاسع موجة تفشي للوباء في الكونغو الديموقراطية منذ 1976 عندما كشف فريق طبي بلجيكي للمرة الأولى وجود فيروس إيبولا في البلاد التي كان تدعى زائير.

وفي جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفحوص المخبرية أكدت وجود فيروس إيبولا في اثنين من أصل خمس عينات أخذت من المرضى.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها “تعمل مع حكومة الكونغو الديموقراطية لتعزيز عملياتها وحشد الدعم الطبي استنادا إلى نموذج ناجح في التصدي لتفشي مماثل في 2017”.

المصدر-وكالات

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