الجيش الإسرائيلي يفتح الملاجئ بالجولان ويستدعي جنود الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح الملاجئ في المستوطنات والقرى العربية بالجولان السوري المحتل بادعاء رصد تحركات لقوات إيرانية في الجانب السوري من هضبة الجولان ومدينة صفد، وأصدرت أوامر تجنيد الاحتياط (الأمر رقم 8).

وقال الجيش إن الأوامر صدرت في أعقاب رصد هذه التحركات وورود معلومات استخبارية عن نية إيران إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، دون تحديد موعد لذلك، وأن الملاجئ فتحت من باب الاحتياط حاليا بحسب موقع “عرب 48”.

وجاء في بيان الجيش أنه اتخذ هذا القرار في أعقاب رصد عدد من التحركات المشبوهة من قبل القوات الإيرانية في سوريا، وأنه قرر كذلك رفع حالة التأهب وتعليمات الأمن وحماية المواطنين، وحث السلطات المحلية في مستوطنات والقرى العربية بالجولان على فتح الملاجئ.

ولفت الجيش إلى أنه نشر منظومات حماية متطورة على الحدود مع سوريا، من بينها منظومة القبة الحديدة، وأن التجهيزات العسكرية الموجودة على حدود عالية الدقة والجاهزية، كذلك استدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط في وحدات المضادات الجوية لتعزيز الجبهة الشمالية.

وأعلن الجيش أنه يواصل نشر وتعزيز قواته العسكرية في المنطقة والاستعداد لجميع السيناريوهات المطروحة، وطلب من السكان الانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية والالتزام بها.

وشهدت الاجواء في شمال إسرائيل والجولان المحتل حركة طيران كثيفة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء جميع الرحل المدرسية إلى مناطق الشمال.

