أمريكا تعلن موعد فرض عقوبات على إيران ..ومهلة للشركات الأجنبية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ستسري فورا، ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، أوضح بولتون أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر للخروج من إيران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في إيران ستسري بعد فترة انتقالية من 90 إلى 180 يوما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.

