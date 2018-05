المتوسط:

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تأيدها لقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران وترحب باستراتيجيته بهذا الخصوص، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن منذ قليل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووى مع إيران، مؤكدًا أن بلاده ستعود بالعمل على فرض العقوبات على طهران.

