لهذا السبب سيوقف سلاح الجو الأمريكي العمل بأسطوله يوما واحدا !

واشنطن-العنوان

أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو سيوقف العمل بكافة طائرات أسطوله ليوم واحد لمراجعة إجراءات السلامة بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي تعرضت لها طائراته.

وستختار القوات العاملة وعاملو الصيانة توقيت ايقاف العمل لمراجعة إجراءات السلامة، لكن يتوجب عليهم القيام بذلك بحلول 21 مايو الجاري.

وسيمنح الطيارون والطواقم الجوية في المناطق القتالية مهلة أطول لمراجعة إجراءات السلامة.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد غولدفين أن “هذه المراجعة الأمنية التشغيلية لإتاحة الفرصة لقادتنا لتقييم ومناقشة الأمان في عملياتنا وجمع ردود الفعل من طيارينا الذين يقومون بمهام كل يوم”.

وتكررت في الأشهر الأخيرة حوادث القوات الجوية الأمريكية التي شهدت في الأعوام الأخيرة اقتطاعات في موازنتها.

كان آخرها في 2 مايو الجاري حين تحطمت طائرة شحن عسكرية قديمة من طراز سي-130 في ولاية جورجيا ما أسفر عن مقتل كل ركابها وهم تسعة من الحرس الوطني لبورتوريكو، وذلك أثناء قيامها بآخر رحلة قبل احالتها إلى التقاعد بعد 50 سنة من الطيران.

وفي مطلع أبريل تحطمت ثلاث طائرات عسكرية أميركية في غضون يومين فقط في لاس فيغاس وكاليفورنيا وجيبوتي ما أسفر عن أربعة قتلى على الأقل.

المصدر-وكالات



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