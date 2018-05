المتوسط:

تداولت مواقع إخبارية سورية، صورا تظهر اشتعال حريق هائل ناتج عن العدوان الإسرائيلى على الأراضى السورية، وحيث اطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم صاروخين على منطقة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق، فى إندلاع حرائق هائلة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن الانفجارات وقعت بالمنطقة دون العلم عن أسبابها، وأشارت إلى أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخين.

فيما نقلت وكالة الأنباء “رويترز” عن مسئول سورى عسكرى، قوله إن هناك ضربة جوية إسرائيلية تستهدف موقعا للجيش السورى فى منطقة الكسوة جنوبي دمشق، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.

The post حريق كبير بريف دمشق بعد قصف صاروخى إسرائيلى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية