روحانى يحذر ترامب: سنبدأ بتخصيب اليورانيوم إذا فشلت الاتفاقية

في أول رد إيراني رسمي على انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن الولايات المتحدة أكدت أنها لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية ولا تحترمها.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن إيران سوف تبدأ بتخصيب اليورانيوم “دون قيود في حال فشل الاتفاقية لمصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك”.

وقال روحاني: كلفت وزارة الخارجية باجراء مفاوضات ومباحثات مع الدول الخمس لنرى إذا كان الاتفاق النووي سيعطي فوائد لإيران أم لا.

مؤكدا أن إيران دولة تلتزم بما تتعهد به وأمريكا دولة لم تلتزم بما تتعهد به على الإطلاق.وأضاف الرئيس الإيراني: الأمريكيون يعاملون الشعب الإيراني وشعوب المنطقة بطريقة عدائية والتاريخ أكد ذلك.

والشعب الإيراني كان وفيا بما تعهد به وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضى قائلا: الاتفاقية كانت بين عدة أطراف وصادق عليها مجلس الأمن الدولي ولم تكن بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد روحاني أنه من هذه اللحظة فإن اتفاقية خطة العمل المشتركة فقدت أحد الأعضاء وعلينا انتظار قرارات الدول الست الكبرى.وكشف عن أنه أصدر التعليمات لوزارة الخارجية لدخول محادثات مع روسيا والصين حول الخطوات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية.

وبين روحاني أنه في حال ضمنت الاتفاقية مصالح الشعب الإيراني “سنستمر بها لكن إذا كانت الاتفاقية مجرد حبر على ورق لا تضمن مصالح شعبنا لدينا طريق واضح”.

