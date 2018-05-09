العين الإماراتي يسقط أمام الدحيل في غياب الشحات بدوري أبطال آسيا

كتب: علي الزيني

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي أمام ضيفه الدحيل القطري، بخسارته بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الدحيل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، عن طريق يوسف العربي، بعد كرة رأسية مرتدة من خالد عيسى حارس العين، وفي الدقيقة 39 أضاف نام تاي هي، الهدف الثاني من هجمة مرتدة، من منتصف الملعب، لينفرد بحارس الفريق العيناوي ويضع الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 48 عزز إسماعيل محمد تقدم الضيوف بهدف ثالث، قبل أن يختتم المعز على عبد الله رباعية الفريق القطري في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 68، قلص أحمد خليل الفارق برأسية بعد عرضية عمر عبد الرحمن عموري، وسط دربكة دفاعية من الدحيل، وأضاف إبراهيم دياكيه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 86، من أول لمسة له، بعد تسديدة قوية من أحمد خليل، لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

ليضع الدحيل، قدمًا في دور الثمانية بهذا الفوز، فيحتاج للفوز بأي نتيجة، أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بين الفريقين، 15 مايو الجاري، على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

وغاب النجم المصرى حسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى آخر لقاءات الفريق فى دور المجموعات أمام الريان القطرى.

وفي نفس الجولة انتزع فريق ذوب آهن أصفهان فوزا صعبا من ضيفه استقلال طهران بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ويدين ذوب آهن أصفهان الإيراني في الفوز على مواطنه الاستقلال، بالفضل للاعبه جيورجي جفيليزياني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، وأنهى فريق ذوب آهن أصفهان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد نجاد مهدي في الدقيقة 89.

بهذا الفوز أصبح يكفي ذوب آهن أصفهان الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب ليصعد للدور التالي، فيما يحتاج فريق استقلال طهران للفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل للدور التالي.

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