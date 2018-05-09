استعدادا للأهلي.. كمبالا سيتي يفوز في الدوري الأوغندي

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كمبالا سيتي الأوغندي على نظيره برولين بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى ديربى كمبالا، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدورى الأوغندى، وذلك قبل مواجهة النادى الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا.

جاء الهدف الأول عن طريق شعبان محمد فى الدقيقة 49، وأضاف نسيبامبى الهدف الثانى لكمبالا فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ويستضيف كمبالا سيتى نظيره الأهلى الثلاثاء المقبل على ملعب "لوجوجو ستاديوم" فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويحتل كمبالا سيتى المركز الثالث فى الدورى المحلى رغم أنه حامل اللقب، كما يتذيل المجموعة الأولى فى دورى أبطال إفريقيا بعد خسارته فى المباراة الأولى أمام تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا بهدف نظيف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بعد أن تعادل مع الترجي التونسي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت الماضي، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشوارهما لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، قد حصل على تسجيل مباراة كمبالا سيتى وتاونشيب رولرز البوتسواني، والتى أقيمت فى بوتسوانا الجمعة الماضى، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف من أجل دراسة الفريق الأوغندى قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلى وكمبالا سيتى فى الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأحمر لدراسة الفريق الأوغندي، والتعرف على عناصر الخطورة فى صفوفه، نظرا لأهمية المباراة وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لاستعادة الأحمر توازنه فى المجموعة بعد التعادل المفاجئ أمام الترجى فى ملعب برج العرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا