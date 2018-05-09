في أول مشاركة رسمية.. 9 أفلام سعودية في مهرجان كان السينمائي

أعلنت الهيئة العامة للثقافة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مشاركتها بجناح خاص في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا، حيث يتولّى المجلس السعودي للأفلام عرض 9 أفلام سعودية لمبدعين شباب من الجنسين، وذلك بهدف فتح نوافذ للاتصال بين المواهب المحلية وصنّاع السينما العالميين الموجودين في المهرجان.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، إن المشاركة هي أول تمثيل سعودي رسمي في تاريخ هذا المحفل العالمي الكبير، وإنها ستكون رمزية بعرض تسعة أفلام سعودية قصيرة، وتنظيم لقاءات مهنية في إطار النسخة الـ71 لمهرجان كان، الذي بدأت فعاليته الثلاثاء، ويستمر حتى 19 مايو الجاري.

وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.

وفي شهر يناير الماضي، حذر مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من "الانحلال" الذي تتسبب فيه السينما، قائلا، إنها مفسدة للأخلاق.

وتعتقد السلطات السعودية، وسلاسل دور العرض، أن هناك سوقا ضخمة جديدة لدور العرض في السعودية، وقد تصل عائداتها إلى مليار دولار في العام من مبيعات التذاكر عبر 350 دار عرض بحلول 2030.

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