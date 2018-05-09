سوريا تدين انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

أدانت سوريا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية، إن " الحكومة السورية تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".

وأضاف المصدر "الانسحاب من الاتفاق يثبت مجدداً تنكر الولايات المتحدة، وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إن ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي، أظهرت عزلة الولايات المتحدة، وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم".

وأكد المصدر، أن سوريا "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا، فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية، والذي يؤثر في أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأعلن الرئيس الأمريكي منذ قليل، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ووقع على قرار الانسحاب.

وأكد ترامب في كلمة بالبيت الأبيض، مساء اليوم، أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، والوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

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