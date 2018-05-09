انهيار 35 منزلا جراء الثورات البركانية بإحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية

يأمل سكان أحد مناطق ولاية هاواي الأمريكية، والتي تعاني من تدفق الحمم البركانية، في الوصول إلى منازلهم المعرضة للخطر، الثلاثاء، لاستعادة ممتلكاتهم المهمة قبل أن تندلع الصدوع البركانية الجديدة.

وسيتم السماح لسكان مقاطعة "ليلاني استيتس" بالدخول لفترة وجيزة إلى منازلهم خلال ساعات النهار، إذا سمحت الظروف بذلك، حسبما قالت سلطات الدفاع المدني في جزيرة "بيج أيلاند" أكبر جزر ولاية هاواي.

وأعلنت الادارة المحلية فى بيج أيلاند، أن نحو 35 منزلا دمرت في المنطقة منذ الأسبوع الماضي بسبب 12 صدعا بركانيا.

وقال مرصد البراكين في هاواي، إن بعض الصدوع يصل طولها إلى مئات الأمتار، وتسبب الصدوع الأكثر إلى انبعاث الحمم إلى ارتفاع يصل الى 100 متر في الهواء.

وأطلق الانفجار على منحدرات بركان "كيلاويا"، على بعد أميال من قمة الجبل غير المستقرة ، الغاز السام الذي جعل الوصول إلى منطقة الأخلاء خطرا في بعض الأحيان.

وزادت قوة الزلازل المرتبطة بالثوران البركاني الجمعة الماضية، حيث وقعت هزات قوية، من بينها واحدة بلغت قوتها 9.6 درجة على مقياس ريختر وشعر بها سكان جزيرة أواهو، حيث تقع مدينة هونولولو، الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وتسبب الزلزال في دمار هيكلي متوسط وانقطاع للكهرباء في جزيرة بيج إيلاند، مما أدى الى تصدع بعض الطرق وانهيار الصخور، ما تسبب في عرقلة حركة المرور.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن ثوران البركان بدأ في 30 أبريل الماضي، بانهيار فوهة مليئة بالحمم بالبركان، مما أدى لفتح أول صدع الخميس الماضي.

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