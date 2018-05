المتوسط:

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته في العاصمة الفنزويلية كراكاس، السفير السوري لدى فنزويلا خليل البيطار.

وأطلع الرئيس الفلسطيني السفير السوري على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات الصعبة التي تواجهها، ومحاولة تصفيتها من خلال ما عرف بـ”صفقة القرن”، وما آلت إليه الأوضاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها منتصف الشهر الجاري.

كما أطلعه على خطة السلام الشاملة التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي.

وحضر الاجتماع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي القضاة محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح.

The post رئيس السلطة الفلسطينية يلتقي السفير السورى فى فنزويلا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية